Сердце скажет спасибо: названа идеальная температура для ночного сна

Научные сотрудники Университета Гриффита установили, какой температурный режим в помещении для сна наиболее благоприятен для организма. Результаты их работы опубликованы в авторитетном издании BMC Medicine. Оптимальной была признана температура воздуха на уровне 24 градусов тепла. Об этом пишет BMC Medicine.

В течение трех месяцев эксперты наблюдали за добровольцами, фиксируя два ключевых показателя. С помощью фитнес-браслетов они контролировали частоту сердечных сокращений участников, одновременно замеряя градусы в их спальнях. Анализ собранной информации показал прямую связь между микроклиматом и работой главной мышцы организма.

Руководитель исследования доктор Фергус О’Коннор объяснил механизм влияния жары на самочувствие. Избыточное тепло вынуждает сердце функционировать в усиленном режиме. Организм пытается охладиться, направляя увеличенные объемы крови к поверхности кожи. Если же в комнате сохраняется умеренное тепло, сердечно-сосудистая система работает спокойно и размеренно, что создает условия для качественного восстановления.

Актуальность выводов возрастает на фоне глобальных климатических изменений, которые приводят к учащению жарких ночей. Поддержание рекомендованной температуры в месте для сна является доступным методом профилактики нарушений ночного отдыха и снижения избыточного напряжения на сердце, особенно у людей преклонного возраста.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.