Школьники Жуковского лицея отправились в образовательную поездку в Китай

Группа учащихся Жуковского лицея №14 им. М. М. Громова начала образовательную поездку в древнюю столицу Китая — город Сиань. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

По инициативе международного сотрудничества лицея с Сианьским транспортным университетом школьники стали участниками летнего образовательного лагеря. В рамках мероприятия состоялась церемония открытия, затем профессор университета провел увлекательную лекцию о глобализации, которая вызвала живой интерес у школьников. Также был устроен торжественный обед, где ребята могли попробовать национальные блюда. Им также провели знакомство с лабораториями и факультетами университета.

На следующий день у школьников начались первые уроки по китайскому языку. На групповых занятиях они рисовали иероглифы на уроке каллиграфии, практиковали изображение горизонтальных и вертикальных линий, линий разной ширины, круги. А часть ребят занимались кунг-фу, делали китайский веер.

В пресс-службе ведомства добавили, что лицеисты получили уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Китая, а также попрактиковать английский язык с студентами и волонтерами из различных стран, включая Казахстан, Узбекистан, Бруней, Мьянму, Малайзию, Камбоджу, Индонезию и Корею.