Шум, мат и толпы посетителей под окнами: как юрист предлагает закрывать ночные клубы в жилых домах

Юрист Пачулия: закрыть ночной клуб в жилом доме можно через суд

Общество

Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия рассказал АГН «Москва», что закрыть ночной клуб в жилом доме можно через суд, но для этого нужны доказательства нарушений тишины и общественного порядка.

По его словам, систематические нарушения и превышение шума ущемляют конституционные права граждан на отдых и благоприятную среду, а также противоречат закону № 52-ФЗ. Пачулия советует сначала привлечь независимого специалиста и аккредитованную организацию для инструментальных замеров шума ночью в квартирах.

Затем следует зафиксировать беспорядки на фото и видео: скопление посетителей, нецензурную брань, повреждение имущества, мусор — и приложить материалы к обращениям в полицию. Также он рекомендует подать заявление участковому с просьбой провести профилактическую беседу с администрацией клуба и составить акт осмотра территории. Юрист настаивает на внесении фактов в книгу учета сообщений о происшествиях для статистики. На основе протоколов Роспотребнадзора, проверок полиции, показаний свидетелей и экспертиз можно идти в суд. В иске Пачулия предлагает требовать привести акустику помещения в соответствие с нормами (звукоизоляция, ограничение мощности оборудования), запретить работу ночью, если нормативы не соблюдаются, а также взыскать судебную неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от присужденной суммы по закону о защите прав потребителей.

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