Алкоголь в семье меняет привычки детей: врач рассказала о возможных последствиях

Отдельного гена алкоголизма не существует, однако биологические особенности и усвоенные в семье модели поведения могут влиять на риск развития алкогольной зависимости. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог и научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава России Эльвина Ахметова.

Как семейная среда влияет на отношение к алкоголю

По словам специалиста, определенные нейробиологические особенности могут передаваться между поколениями. При этом значение имеет не только наследственность, но и поведение, которое ребенок наблюдает в семье.

Если взрослые регулярно употребляют алкоголь, ребенок может усвоить соответствующие привычки и способы справляться со стрессом. В дальнейшем это способно повлиять на его собственное отношение к спиртному.

Почему важно учитывать семейный анамнез

Ахметова также посоветовала обращать внимание на частое употребление алкоголя даже в тех случаях, когда явных признаков зависимости не наблюдается. Если в семье есть история алкогольных проблем, близким стоит учитывать этот фактор и не игнорировать регулярное употребление спиртного.

При этом наличие семейной предрасположенности само по себе не означает, что у человека обязательно разовьется зависимость.