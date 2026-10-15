«Живет в сердцах»: Ярослав Дронов емко ответил на цензуру российских исполнителей

Музыку невозможно запретить, если она уже живет в сердцах людей, заявил певец Ярослав Дронов (Shaman), оценивая очередную волну ограничений видеохостинга YouTube. Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заблокировал или полностью удалил на территории страны 39 каналов, принадлежащих популярным российским артистам и блогерам. Комментируя ситуацию, исполнитель напомнил, что его основной канал был забанен еще два года назад, и иронично заметил, что для объявления новых запретов оппонентам вновь приходится публично произносить его имя. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Заявление артиста и его отношение к ограничениям

Ярослав Дронов спокойно отреагировал на сообщения об ограничении доступа к его творчеству в украинском сегменте интернета.

Певец подчеркнул, что его официальный YouTube-канал заблокировали еще в 2024 году. По мнению артиста, подобные административные меры бесполезны, так как настоящее искусство и музыкальная культура не имеют границ и сохраняются в сердцах слушателей.

Массовая блокировка каналов российских исполнителей

Решение о блокировке 39 российских медиаресурсов было принято по инициативе украинских ведомств, обвинивших авторов в «распространении пропаганды».

В списки попали страницы таких известнейших исполнителей, как Олег Газманов, Николай Басков, Лолита, Дима Билан, Баста, Денис Майданов и Михаил Боярский. Доступ к их контенту на территории Украины в настоящее время полностью ограничен.