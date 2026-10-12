Шальная собака перепутала себя с белкой: ради спасения развернули целую операцию

В Новокузнецке спасателям пришлось снимать с дерева собаку-верхолаза

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Животные в Новокузнецке устроили спасателям насыщенные сутки. 11 октября в Заводском районе города пришлось снимать с дерева собаку — четвероногая, судя по всему, решила, что она белка. Днем ранее в Новоильинском районе другой пес угодил в колодец ливневой канализации. Обоих питомцев вернули владельцам, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Спасатели поисково-спасательной группы управления по защите населения и территории Новокузнецка за два дня отработали сразу два необычных вызова — и оба ради спасения собак.

Первый инцидент произошел 11 октября в Заводском районе. Как животное оказалось наверху, остается загадкой. Специалисты, прибыв на место, приставили лестницу и сняли четвероногого «верхолаза» с дерева, после чего передали его заявителю. Возможно, что хвостатого загнало на верх любопытство и погоня за другой живностью.

Днем ранее похожая история случилась в Новоильинском районе. Там пес провалился в колодец ливневой канализации. На этот раз спасатели пустили в ход альпинистское снаряжение: животное извлекли и вернули хозяину.

Оба случая в ведомстве подтвердили, отметив, что помощь животным — часть повседневной работы спасателей.

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