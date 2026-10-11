Жар до 39 градусов и онемение ног: чем закончилась поездка россиянина во Вьетнам

Россиянин заразился лихорадкой Денге во Вьетнаме. После нескольких дней самолечения у 33-летнего мужчины появились сыпь и онемение ног, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Температура поднялась до 39 градусов

Первые симптомы появились у туриста по имени Клим во время ужина с женой в ресторане. Мужчине внезапно стало плохо, однако пара решила не прерывать встречу. Вернувшись домой, россиянин обнаружил, что температура поднялась до 39 градусов.

В больницу он не обратился, принял жаропонижающее и провел дома три дня. Когда температура снизилась, мужчина решил, что выздоравливает, и отправился на встречу с друзьями. Однако к вечеру недомогание вернулось.

Диагноз поставили спустя несколько дней

После повторного ухудшения самочувствия Клим обратился к врачам. По данным SHOT, диагноз ему установили еще через три дня.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но теперь не выходит на улицу без репеллента.

Во Вьетнаме зарегистрировали более 106 тысяч случаев

Лихорадку Денге передают комары. По данным, приведенным Telegram-каналом SHOT, в 2026 году во Вьетнаме зарегистрировали более 106 тысяч случаев заболевания.