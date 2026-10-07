Синоптики спрогнозировали облачность и до +17 градусов в Подмосковье 7 октября

Гидрометцентр: до +17 градусов прогреется воздух в Подмосковье 7 октября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в среду, 7 октября. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Москве днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью температура опустится до +7. В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, а в ночные часы местами похолодает до +6.

В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 741–746 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что может ли сырость спровоцировать астму.

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