Эксперт рассказала, можно ли заразиться инфекцией от бабочки

Обычная дневная бабочка, севшая на руку или одежду человека, практически не несет риска заражения инфекцией. Специально сдавать анализы или принимать лекарства после такого контакта не требуется. Об этом « Газете.Ru » рассказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По словам специалиста, бабочки не относятся к распространенным переносчикам инфекционных заболеваний человека. Поэтому если насекомое случайно село на человека, достаточно спокойно дать ему улететь.

При этом контакт с некоторыми представителями чешуекрылых все же способен вызвать неприятные последствия, но речь идет не об инфекции. Опасность могут представлять отдельные виды гусениц и ночных бабочек. Например, у некоторых бабочек рода Hylesia на теле есть раздражающие волоски. При попадании на кожу они способны вызвать зуд и сыпь — это контактный дерматит.

Особенно осторожными специалисты советуют быть с незнакомыми гусеницами. Их волоски и шипики у некоторых видов содержат вещества, способные раздражать кожу и слизистые. После контакта могут появиться покраснение, жжение и зуд. Если частицы попадут в глаза, возможна воспалительная реакция. В отдельных случаях раздражающие волоски могут переноситься по воздуху, поэтому непосредственное прикосновение не всегда обязательно.

Отдельный миф связан с якобы опасной «пыльцой» на крыльях бабочек. На самом деле это мельчайшие чешуйки, покрывающие крыло. Считать их ядовитыми или источником инфекций оснований нет. Однако специально трогать крылья, а затем тереть глаза все же не стоит: посторонние частицы способны вызвать раздражение, а для самой бабочки такое обращение может быть вредным.

После контакта с насекомым эксперт рекомендует просто вымыть руки перед едой. Если кожа начала зудеть или жечь, ее не следует растирать. При попадании волосков гусеницы на кожу их можно аккуратно убрать липкой лентой, а затем промыть участок водой с мылом.

Если частицы попали в глаза и появились боль или покраснение, необходимо обратиться за медицинской помощью. При затрудненном дыхании или быстро нарастающем отеке лица следует вызвать скорую помощь.

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