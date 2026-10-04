Ноутбук постоянно на зарядке: почему это вредно для аккумулятора

Постоянная работа ноутбука от сети может влиять на состояние аккумулятора, особенно если компьютер месяцами остается подключенным к зарядному устройству и постоянно поддерживает 100%. О том, как продлить срок службы батареи и когда ее пора менять, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал мастер по ремонту компьютеров Никита Зинченко.

Что происходит с батареей при 100% заряде?

Современные ноутбуки могут по-разному работать с питанием после достижения полного заряда. В некоторых моделях после 100% энергия от блока питания напрямую поступает на компоненты, минуя аккумулятор.

«Когда заряд доходит до 100%, энергии некуда деваться, и включается транзитный поток. Энергия идет напрямую от питания на преобразователь и компоненты, минуя батарею», — объяснил Зинченко.

Однако в некоторых бюджетных моделях аккумулятор продолжает получать небольшой ток, поддерживая максимальный уровень заряда. Длительное нахождение на 100% может ускорять деградацию аккумуляторных ячеек.

При этом специалист отметил, что ситуация меняется, если в ноутбуке предусмотрена функция ограничения заряда. В таком случае устройство может поддерживать аккумулятор в диапазоне 50–80%, что снижает нагрузку на батарею.

Что сильнее влияет на аккумулятор?

Тип выполняемой на ноутбуке работы тоже имеет значение, однако разница не настолько велика, как может показаться. При высокой нагрузке специалист, наоборот, порекомендовал оставлять устройство подключенным к сети.

Поэтому при работе с ресурсоемкими программами или другими задачами, требующими высокой мощности, постоянно разряжать ноутбук до низкого уровня заряда необязательно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Как понять, что батарея износилась?

Определить потерю емкости можно и без специальных приборов. По словам Зинченко, один из наиболее очевидных признаков — заметное сокращение времени автономной работы.

Если раньше ноутбук спокойно работал несколько часов без зарядки, а теперь разряжается значительно быстрее при сопоставимой нагрузке, это может говорить об износе аккумулятора.

Почему ноутбук греется во время зарядки?

Заметное нагревание ноутбука во время зарядки специалист считает ненормальным, особенно если устройство находится практически без нагрузки.

«Ориентироваться можно на температуру процессора: около 55 градусов в состоянии покоя считается нормальным показателем, до 80 градусов — рабочим значением, а нагрев до 90 градусов допустим при высокой нагрузке. Более высокие показатели уже могут быть поводом проверить систему охлаждения», — отметил он.

При этом речь идет именно о температуре на кристалле: корпус ноутбука при таких значениях может ощущаться значительно менее горячим.

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