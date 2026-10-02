Свыше 102 тыс. педагогов получают пенсии от Соцфонда по Москве и области

В 2026 году 1017 педагогов столичного региона вышли на пенсию досрочно

Общество

Свыше 102 тыс. педагогов получают пенсии от Отделения Соцфонда по Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2026 году досрочно вышли на пенсию по старости 1017 педагогов столичного региона. Среди них — учителя, воспитатели, преподаватели ссузов, логопеды и педагоги дополнительного образования. Для раннего выхода нужен специальный стаж: не менее 25 лет на полной ставке в образовательных учреждениях для детей. Это касается и основной работы, и совмещения. Также необходимо накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Работа учителем начальных классов и в сельских школах засчитывается в стаж независимо от нагрузки. Действует и закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. В 2026 году пенсию получают те, кто выработал стаж в 2022-м. Если стаж появится в 2026-м, выход на отдых сдвинется на 2031 год. В специальный стаж входят и периоды повышения квалификации — при условии, что работодатель платил страховые взносы.

Данные о трудовой деятельности отражены в индивидуальном лицевом счете. Выписку можно заказать на «Госуслугах». Педагоги могут за два года до пенсии обратиться в Соцфонд для проверки документов. Заявление подается не раньше чем за месяц до возникновения права.

Если остались вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на страницы Соцфонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс.

Ранее стало известно, что в российском городе открыли памятник первой учительнице.

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