Пассажиров московского метро предупредили о сбое на серой линии

В метро Москвы произошел сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии

Общество

На Серпуховско-Тимирязевской линии проводят проверку состава, из-за чего пассажирам приходится дольше ждать поездов.

Что произошло

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро временно увеличили интервалы между поездами. Об этом столичный Дептранс сообщил в MAX 3 октября.

Проверка одного из составов стала причиной изменения графика движения. Ведомство предупредило пассажиров об увеличении времени ожидания поездов на участке линии.

Причина сбоя пока неизвестна

Точные обстоятельства, из-за которых потребовалась проверка состава, пока не раскрываются. Информация о восстановлении штатного движения и возможных изменениях в работе линии ожидается от московского Дептранса.

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