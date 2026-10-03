Пассажиров московского метро предупредили о сбое на серой линии

На Серпуховско-Тимирязевской линии проводят проверку состава, из-за чего пассажирам приходится дольше ждать поездов.

Что произошло

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро временно увеличили интервалы между поездами. Об этом столичный Дептранс сообщил в MAX 3 октября.

Проверка одного из составов стала причиной изменения графика движения. Ведомство предупредило пассажиров об увеличении времени ожидания поездов на участке линии.

Причина сбоя пока неизвестна

Точные обстоятельства, из-за которых потребовалась проверка состава, пока не раскрываются. Информация о восстановлении штатного движения и возможных изменениях в работе линии ожидается от московского Дептранса.