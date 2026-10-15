Стало известно, куда россияне поедут на осенние каникулы

«Островок»: Китай и страны СНГ вошли в число популярных направлений для семей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Зарубежные направления составили 34% семейных путешествий на осенних каникулах с 24 октября по 8 ноября. Число бронирований отелей и апартаментов за границей выросло за год на 5%, сообщили в сервисе «Островок». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Среди популярных стран — Белоруссия, Узбекистан, Грузия и Китай. Спрос на размещение в Узбекистане увеличился на 51%, в Китае — на 30%, а в Турции — на 5%.

Средняя стоимость ночи за рубежом для семьи с детьми достигла 13,4 тыс. рублей, что на 7% выше прошлогоднего показателя. Дешевле всего размещение обходится в Белоруссии — 7,35 тыс. рублей за ночь. В Таиланде средняя цена составляет 13,1 тыс., в Турции — 15,3 тыс. рублей.

По оценке управляющего директора «Островка» Дарьи Кочетковой, продолжительные школьные каникулы с учетом праздников могут стимулировать семьи выбирать более долгие поездки.

При этом российские города сохраняют лидерство по числу бронирований. В десятку востребованных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Псков, Ярославль, Кисловодск и Краснодар. Средняя стоимость ночи в российских объектах размещения составляет 6,3 тыс. рублей — на 5% меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что первые пикапы марки 212 приедут на российскую границу.

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