Швейцария готова дать Путину иммунитет ради мирной конференции по Украине

Швейцария готова предоставить президенту России Владимиру Путину иммунитет от ареста в случае его приезда на мирную конференцию по Украине, заявил глава МИД страны Иньяки Кассис.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяки Кассис сообщил о готовности страны обеспечить правовой иммунитет Владимиру Путину, если российский лидер примет решение прибыть на мирные переговоры по Украине. Заявление прозвучало на фоне обсуждения идеи Эммануэля Макрона о проведении встречи в верхах в Женеве.

В текущем году швейцарское правительство утвердило регламент, регулирующий предоставление подобных гарантий лицам, против которых действуют международные ордера на арест. Данный шаг создает юридический прецедент, поскольку Швейцария входит в число 125 государств, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего в марте 2023 года ордер на арест Путина.

Москва отвергает легитимность решений МУС, называя их юридически ничтожными. Предложение Швейцарии выглядит попыткой найти дипломатический выход из правового тупика и создать условия для диалога.

Ранее Трамп заявил, что Крым никогда не вернется Украине.