Под Наро-Фоминском нашли останки четвероногого героя ВОВ

REGIONS: под Наро-Фоминском раскопали боевую лошадь с осколочными ранениями

Общество

Фото: [Поисковый отряд «БУМЕРАНГ - ДОСААФ» Наро-Фоминск]

Поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ» обнаружил под Наро-Фоминском костные останки лошади, погибшей в годы Великой Отечественной войны. Находку сделали на дне старого оплывшего окопа: щуп уперся в плотный слой, а при вскрытии показались фрагменты ребер. Об этом узнала редакция REGIONS.

Сначала поисковики решили, что в окопе захоронен боец, но вскоре стало ясно: останки принадлежат животному. На костях отчетливо читались следы многочисленных осколочных ранений.

Картина прояснилась при осмотре местности. Рядом с позициями проходила дорога, движение по которой интенсивно обстреливала артиллерия.

Руководитель отряда Федор Пущин напомнил о роли лошадей на войне. Сотни тысяч животных служили в кавалерии, артиллерии и обозах, доставляли боеприпасы туда, куда не проходила техника, и вывозили раненых с поля боя. Они страдали от голода, холода и ранений, но продолжали идти, пока были силы. Пущин назвал их верность и трагическую судьбу отдельной, полной боли страницей военной истории.

По его предположению, лошадь погибла от прямого попадания снаряда — взрывом ее буквально разорвало. После боев останки сбросили в окоп и соседнюю воронку. Именно там, чуть в стороне от основного раскопа, нашли копыта с сохранившимися подковами.

Экспедиция 2026 года приурочена к 85-й годовщине Битвы за Москву, которую отметят в декабре. В планах отряда — новые выезды, чтобы восстановить картину событий 1941–1942 годов и сохранить память о защитниках столицы.

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Наро-Фоминск

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