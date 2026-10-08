В Волоколамске прошел 11-й «Марш кремлевских курсантов»: 85 километров по местам боев осени 1941 года

Вечером 6 октября участников встретили в поселке Чисмена. У мемориального знака Герою Советского Союза Дмитрию Лавриненко — легендарному танкисту, погибшему на Волоколамской земле — память почтили глава округа Наталья Козлова, генерал-майор запаса и бессменный руководитель акции Александр Зубков, а также местные жители.



На следующий день, 7 октября, участники отдали дань памяти павшим у памятника «Взрыв» на Волоколамском шоссе. Так, 85 лет назад в шести километрах отсюда 11 саперов Панфиловской дивизии ценой собственных жизней дали подразделениям полка возможность отойти на новый рубеж.



После минуты молчания и возложения цветов маршрут завершили в селе Ярополец у братского захоронения курсантов Московского командного училища имени Верховного Совета РСФСР. Память защитников Москвы вместе с участниками почтили ветераны, юнармейцы и жители округа.



По словам Натальи Козловой, для Волоколамской земли память о героях — не только памятники. Она отметила, что важно, чтобы новые поколения понимали, какой ценой защищалась страна, а пройденные 85 километров остались в памяти как личная встреча с историей.