Решение жилищных проблем и стартовый миллион: в Подмосковье рассказали, как поддерживают учителей

В Подмосковье работают порядка 55 тыс. учителей, регион входит в тройку лидеров в России по демографии и приросту многодетных семей. Благодаря стимулирующим мерам, предусмотренным народной программой «Единой России», в систему образования Московской области за последние пять лет пришли работать сотни новых педагогов.

Заместитель председателя Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов подчеркнул, что для привлечения педагогов в школы в регионе создана одна из лучших в стране систем социального обеспечения учителей.

«По народной программе „Единой России“ при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Московской области предусмотрено множество механизмов — от выплат молодым специалистам до решения жилищных вопросов. Одной из самых востребованных мер остается „социальная ипотека“, — отметил депутат.

По его словам, в рамках проекта регион берет на себя основную сумму долга, специалисту остается платить проценты по кредиту. Так, учитель начальных классов Менделеевской школы в Солнечногорске Людмила Игнатова стала одной из участниц программы. Она является педагогом в третьем поколении, ее стаж более 25 лет, а муж — участник специальной военной операции. Теперь семья приобрела трехкомнатную квартиру.

Кроме того, сертификат на жилье получила Зоя Леонова, которая работает в Менделеевской школе с 2012 года. Учитель математики Мирослава Ведерникова преподает в гимназии № 10 Луховиц, ее семья переехала сюда из Ярославля. Девушка стала участником программы «Земский учитель» и получила 1 млн рублей «подъемных», которые потратила на покупку жилья.

За пять лет в Подмосковье по народной программе «Единой России» построено и капитально отремонтировано около 450 школ, с 2020 года «земскими» учителями в регионе стали более 150 педагогов. При этом своим жильем обзавелись более 400 учителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.