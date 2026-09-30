В Москве представили результаты работы миграционной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин представил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву и заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой результаты внедрения новых механизмов учета и контроля в миграционной сфере столичного региона. С 1 сентября 2025 года в Московском регионе действует экспериментальный режим учета иностранных граждан из безвизовых стран, за исключением Белоруссии, с помощью специального мобильного приложения.

Режим учета иностранных граждан проводится с помощью мобильного приложения «Амина». Через него участники эксперимента удаленно сообщают органам внутренних дел адрес проживания и уведомляют о его изменении. Кроме того, с их мобильных устройств в МВД России регулярно поступают сведения о геолокации.

«В рамках работы комиссии Совета Безопасности по вопросам миграционной политики ознакомились с опытом Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами. Как отметил Сергей Собянин, контроль на границе, биометрический контроль, генетические профили, приложение “Амина” позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений», — написал в «Максе» Дмитрий Медведев.

Новые механизмы внедрили в работу по поручению Президента России Владимира Путина, в рамках первого направления был внедрен цифровой контроль на границе России при пересечении ее мигрантами. Кроме того, был принят ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, а также принято решение о проведении эксперимента в Московском регионе.

Собянин подчеркнул, что эксперимент оправдал себя. По его словам, он позволяет обеспечить стабильность на рынке труда и при этом оказывать положительное влияние на снижение преступности. Его проводили в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также в пункте пропуска «Маштаково». Иностранные граждане сдают биометрические данные при прохождении паспортного контроля на въезде в страну и выезде из нее.

Позже были созданы еще 11 пунктов пропуска в Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других городов.

«В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации функционирует специальное оборудование для сбора персональных биометрических данных иностранных граждан. Процедура занимает несколько минут, а интерфейс доступен на разных языках», — сообщил мэр.

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