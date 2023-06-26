Синоптики пообещали сильные дожди в ряде регионов России в ближайшие же дни

В Челябинской области осадки пройдут в сопровождении града, грозы и сильного ветра, который будет достигать 25 метров в секунду.

Об этом заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра. Он сообщил, что по прогнозу специалистов интенсивные дожди в ближайшие дни пройдут в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

«В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», - уточнил метеоролог.

В Челябинской области дожди будут сопровождаться другими неблагоприятными природными явлениями. А в ряде регионов РФ погода будет сильно благоприятствовать опасности возникновения природных пожаров. Это Архангельская, Вологодская, Костромская и Магаданская области, Хабаровский край, Коми и Якутия.