Система трех бесед: как экологично выселить повзрослевшего ребенка?

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал « Абзацу » о системе трех бесед, которая помогает экологично отселить повзрослевшего ребенка в собственное жилье. По его словам, родители не должны испытывать чувство вины за стремление сепарироваться от готового к самостоятельной жизни сына или дочери.

Специалист пояснил, что важно различать две ситуации. Если дети живут с родителями из-за отсутствия ресурсов, срочное вмешательство не требуется. Однако когда они не помогают по дому, не работают и не планируют жизнь вне родительского дома, это повод перейти к действиям.

Денисов-Мельников описал три этапа разговора. Первый должен быть мягким, с намеками на то, что ребенку пора становиться самостоятельным. Второй — прямым, с фразой о любви, но желании, чтобы он жил отдельно. Третий — с конкретными сроками: за три месяца найти жилье и съехать. Психолог отметил, что, например, в 35 лет родители уже имеют право на личное пространство и холодильник, в котором еда доживает до вечера.

По словам Денисова-Мельникова, как правило, проблема решается уже на этапе мягких разговоров. Секрет в том, что повзрослевшие дети привыкают к заботе и редко задумываются о необходимости строить свою жизнь. Честность и доверительный разговор помогают наставить их на правильный путь, подытожил эксперт.