Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

Брынцалов: Мособлдума нового созыва обновилась более чем наполовину

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Состав Московской областной Думы нового созыва обновился более чем наполовину. Об этом в интервью REGIONS сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, это приток новых сил и взглядов, но при этом 25 депутатов продолжат работу, сохраняя преемственность курса.

Брынцалов отметил, что новый состав заметно помолодел: в Думу избраны девять депутатов в возрасте 35 лет и младше. Это люди, которые говорят с молодежью на одном языке.

Отдельно председатель подчеркнул, что в состав вошел участник специальной военной операции Сергей Пешкин. По мнению Брынцалова, голос защитников должен звучать и в законодательной власти — это поможет принимать более точные решения по поддержке участников СВО, реабилитации и социальным гарантиям.

В целом новый созыв — это сплав опыта и молодости, преемственности и обновления, разных политических взглядов и единой цели. Курс на развитие региона, поддержку семей, укрепление экономики и заботу о защитниках Отечества будет продолжен, заключил Брынцалов.

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