Всего три рабочих дня и 11 дней отдыха: как россияне будут отдыхать на Новый год

Последняя рабочая неделя декабря 2026 года продлится всего три дня. Россияне, работающие по стандартному пятидневному графику, выйдут на работу 28, 29 и 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, предновогодняя неделя станет последней сокращенной рабочей неделей уходящего года. Работать предстоит с понедельника по среду, а уже в четверг, 31 декабря, начнется праздничный отдых.

Такой график предусмотрен утвержденным правительством производственным календарем. Соответствующее постановление о переносе выходных и праздничных дней ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года включительно. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе россияне смогут отдыхать 11 календарных дней подряд.

Первым рабочим днем после праздников станет понедельник, 11 января 2027 года. Именно с этой даты большинство организаций вернется к обычному графику работы.

При этом важно различать сокращенную рабочую неделю и сокращенный рабочий день. Несмотря на то что в последнюю неделю декабря предусмотрено только три рабочих дня, продолжительность каждого из них автоматически не уменьшается.

В частности, среда, 30 декабря, останется обычным рабочим днем. Это связано с тем, что 31 декабря не является официальным нерабочим праздничным днем по Трудовому кодексу. Выходным он станет благодаря переносу другого дня отдыха.

Ранее Светлана Бессараб объясняла, что обязательного сокращения рабочего времени 30 декабря законодательство не предусматривает. Поэтому сотрудники должны будут отработать стандартное количество часов, если руководство организации не примет иного решения.

Вместе с тем работодатели вправе самостоятельно разрешить коллективу завершить работу раньше. По мнению депутата, многие компании могут воспользоваться такой возможностью накануне Нового года.

Утвержденный график распространяется прежде всего на работников с обычной пятидневной рабочей неделей. Для сотрудников предприятий с непрерывным производством, сменным режимом и другими особенностями организации труда расписание может отличаться.