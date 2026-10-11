Всего три рабочих дня и 11 дней отдыха: как россияне будут отдыхать на Новый год

Депутат Бессараб: последняя рабочая неделя декабря продлится три дня

Общество

Последняя рабочая неделя декабря 2026 года продлится всего три дня. Россияне, работающие по стандартному пятидневному графику, выйдут на работу 28, 29 и 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, предновогодняя неделя станет последней сокращенной рабочей неделей уходящего года. Работать предстоит с понедельника по среду, а уже в четверг, 31 декабря, начнется праздничный отдых.

Такой график предусмотрен утвержденным правительством производственным календарем. Соответствующее постановление о переносе выходных и праздничных дней ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года включительно. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе россияне смогут отдыхать 11 календарных дней подряд.

Первым рабочим днем после праздников станет понедельник, 11 января 2027 года. Именно с этой даты большинство организаций вернется к обычному графику работы.

При этом важно различать сокращенную рабочую неделю и сокращенный рабочий день. Несмотря на то что в последнюю неделю декабря предусмотрено только три рабочих дня, продолжительность каждого из них автоматически не уменьшается.

В частности, среда, 30 декабря, останется обычным рабочим днем. Это связано с тем, что 31 декабря не является официальным нерабочим праздничным днем по Трудовому кодексу. Выходным он станет благодаря переносу другого дня отдыха.

Ранее Светлана Бессараб объясняла, что обязательного сокращения рабочего времени 30 декабря законодательство не предусматривает. Поэтому сотрудники должны будут отработать стандартное количество часов, если руководство организации не примет иного решения.

Вместе с тем работодатели вправе самостоятельно разрешить коллективу завершить работу раньше. По мнению депутата, многие компании могут воспользоваться такой возможностью накануне Нового года.

Утвержденный график распространяется прежде всего на работников с обычной пятидневной рабочей неделей. Для сотрудников предприятий с непрерывным производством, сменным режимом и другими особенностями организации труда расписание может отличаться.

Читайте также

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Рюкзак тяжелее нормы: в каких случаях родители могут пожаловаться на школу

Ми-8 разбился под Воронежем

Тува и Чечня оказались среди лидеров по рождаемости: что показало исследование АСИ

Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

«Мы дружим»: Буланова раскрыла правду о примирении с Семенович после ссоры из-за песни

«Мы дружим»: Буланова раскрыла правду о примирении с Семенович после ссоры из-за песни

Названы обреченные на исчезновение профессии

Названы обреченные на исчезновение профессии

Связь на Камчатке дала сбой: причиной стало повреждение оптоволоконного кабеля

Киев столкнулся с перебоями: в районах пропало электричество

Синдром отличника у взрослых: почему успех не радует и как ослабить контроль

Синдром отличника у взрослых: почему успех не радует и как ослабить контроль

Первый в истории LADA: АвтоВАЗ внедрил новую технологию при сборке Azimut

Медведи на Чукотке не спешат уходить в спячку

Медведи на Чукотке не спешат уходить в спячку

Добавьте mosregtoday.ru в избранное