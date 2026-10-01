Жители Подмосковья смогут принять участие в народном голосовании за финалистов премии «ШУМ»

Жители Подмосковья могут принять участие в народном голосовании за финалистов третьего сезона Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», поддержать их можно до 12 октября во «ВКонтакте» один раз в сутки в каждой из десяти номинаций. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

По итогам народного голосования финалисты получат дополнительные баллы, которые войдут в общий зачет. Победители и призеры премии будут определены по сумме баллов, которые они получат по итогам заочного и очного этапов, а также народного голосования. В финал прошли молодые медиаспециалисты из разных регионов России, которые представили проекты в сфере журналистики, медиапроизводства, блогинга и других направлений современных медиа.

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