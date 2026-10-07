Барби уже не та: в Сибири избавляются от «гламурного» поместья за ₽6 млн

Под Новокузнецком продают дом-мечту Барби с сауной и бильярдом за ₽6 млн

Общество

Фото: [городская доска объявлений]

В Нижних Кинерках под Новокузнецком на продажу выставлен коттедж, который местные уже окрестили «домиком Барби». Объект оценили в ₽6 млн, пишет VSE42.RU.

Дом стоит в 30 минутах езды от центра Новокузнецка, с видом на лес. Территория удалена от городской суеты, по периметру — высокие заборы и плотная растительность. Есть место под ягоды, овощи и фрукты.

Основное здание построено из кирпича, фасад оштукатурен и отделан декоративным камнем, крыша — из песчаной полимерной черепицы. Внутри сделан косметический ремонт, а некоторые стены окрашены в розовый.

На цокольном этаже — техническая комната с электрическим котлом, кладовая и два помещения свободного назначения. На первом этаже — гостиная с камином, кухня с кладовой, спальня, ванная, сауна и комната отдыха. На втором — три спальни с выходом на балкон и две галереи с видом на ландшафт, одна ведет на террасу, плюс санузел. На третьем — одна комната.

Гостевой дом выполнен из бруса: на первом этаже — кухня-гостиная, помывочная с душевой, парная и туалет, на втором — большая комната с бильярдным столом. На территории есть зона барбекю с мангалом и деревянная беседка. Электричество подведено по двум точкам — 15 кВт и 10 кВт, отопление обеспечивают угольный и два электрических котла, на участке — скважина глубиной 30 метров.

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