Сентябрьские выборы 2026 года в Московскую областную думу завершены. Депутат Лев Закиров, переизбранный по единому округу от партии «Новые люди», получившей всего два места в региональном парламенте, подвел итоги кампании и рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о планах на новый созыв.

Подводя итоги избирательной гонки, парламентарий признал, что путь к мандатам был тернистым, но команда справилась с поставленными задачами. По его словам, главным доказательством правильной работы стал рост доверия со стороны граждан.

«В этом году мы увеличили свое представительство и в Московской областной Думе, и в муниципалитетах. Я благодарен всем, кто прошел эту кампанию вместе с нами, и каждому, кто доверил нам свой голос», — сказал Закиров.

Депутат подчеркнул, что успех на выборах — это не повод расслабиться, а скорее жесткий ориентир для дальнейших действий.

«Для нас люди — прежде всего, поэтому в основу нашей программы легли предложения самих жителей Подмосковья: то, что они говорили нам на встречах и писали в обращениях. С этой программой мы приходим в новый состав областной Думы», — отметил парламентарий.

Он добавил, что поддержка избирателей накладывает большую ответственность.

«Мы с командой будем работать еще больше и продуктивнее: добиваться реализации наших инициатив и открыто говорить, что получилось, а что пока нет», — пообещал Закиров.

Говоря о глобальной стратегии на предстоящую пятилетку, собеседник издания сформулировал главную цель максимально просто и понятно: сделать регион комфортным для каждого.

«Наша задача на ближайшие пять лет — Подмосковье для жизни, регион, где хочется остаться, работать и растить детей», — заключил региональный парламентарий.

При этом он признал, что окончательную оценку работе депутатов дадут жители, когда увидят реальные положительные изменения.