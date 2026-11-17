В Южной Корее разгорается масштабный скандал из-за использования искусственного интеллекта на государственных экзаменах. 34-летний мужчина признался в мошенничестве при сдаче квалификации налогового консультанта, набрав почти максимальный балл с помощью скрытых гаджетов. Инцидент вынудил администрацию президента вмешаться в ситуацию накануне ключевого вступительного испытания «сунын».

По данным агентства Reuters, экзаменуемый получил 397,5 балла из 400, включая высшую оценку по сложнейшему предмету, где средний результат остальных участников составлял около 30 баллов. Несмотря на то что мужчина сидел в первых рядах аудитории, наблюдатели не зафиксировали нарушений.

Подозрения возникли у других кандидатов и интернет-пользователей только после того, как он начал публично хвастаться своими достижениями в соцсетях. 15 ноября мошенник опубликовал видео с признанием, сообщив, что фотографировал задания миниатюрной камерой и получал ответы через генеративный ИИ на смартфоне. Ранее он категорически отрицал обвинения и даже предлагал пересдать тест в прямом эфире. Корейское агентство развития человеческих ресурсов уже принесло извинения за провалы в контроле и инициировало процедуру аннулирования его результатов.

Инцидент привлек внимание высших властей. Руководитель аппарата президента Им Гван Хен подчеркнул, что администрация главы государства рассматривает данную проблему с исключительной серьезностью. В парламенте обсуждают выделение 6,6 млрд вон на закупку 7200 детекторов электроники и найм 23 тыс. дополнительных наблюдателей. Эти меры направлены на обеспечение честности предстоящего 19 ноября общенационального экзамена, от которого напрямую зависит дальнейшая карьера абитуриентов.