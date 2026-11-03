В книжной сети рассказали о судьбе снятых с продажи изданий

Брычкин: снятые с продажи книги уничтожают, если их нельзя вернуть издателю

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» утилизирует снятые с продажи издания только в случаях, когда вернуть их поставщику невозможно. Об этом сообщил генеральный директор объединенной розничной сети Александр Брычкин, пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале он пояснил, что издатели нередко самостоятельно отзывают книги из-за законодательных ограничений, после чего тираж возвращается на их склады. Однако возврат не всегда возможен, например, если издательство ликвидировано, проходит процедуру банкротства, договор расторгнут или содержит ограничения.

Брычкин отметил, что распространение запрещенных материалов, в том числе бесплатная раздача, может повлечь крупные штрафы и уголовную ответственность. Поэтому сеть соблюдает установленные требования.

Ранее в Минцифры сообщали, что снятые с продажи книги остаются собственностью издательств. При отсутствии жесткого запрета на распространение им рекомендуют хранить такие издания. Решение об ограничении продаж может приниматься после экспертизы на соответствие российскому законодательству.

Ранее сообщалось, что Volga K50 повторит успех Geely Monjaro на вторичном рынке.

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