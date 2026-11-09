«Отдыхаем больше, чем работаем» Россиян ждут 16 выходных в январе

Ярхина: в январе 2027 года россиян ждут 15 рабочих дней

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе россияне будут работать 15 дней, а отдыхать 16 дней, включая выходные и праздничные дни. Об этом в интервью РИА Новости сообщила исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

По словам Ярхиной, такое соотношение обусловлено новогодними каникулами, которые продлятся 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Первым рабочим днем для сотрудников с пятидневным графиком станет понедельник, 11 января.

Эксперт отметила, что при шестидневной рабочей неделе или сменном графике количество рабочих дней в январе может быть иным.

Ранее турэксперт Кодякова сообщила, что бронировать новогодний тур нужно за три месяца.

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