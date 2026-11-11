Инициатива ФХР: Казахстан и Китай заменят Европу на хоккейном ЧМ
Ротенберг предложил провести хоккейный ЧМ в Казахстане и Китае
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выступил с предложением задействовать азиатский регион для проведения мировых хоккейных первенств. Поводом для обсуждения стали жесткие позиции ряда европейских федераций (Швеции, Финляндии, Чехии и других стран), отказавшихся выходить на лед против российских команд вопреки предписанию Спортивного арбитражного суда. В качестве потенциальных принимающих сторон были названы Казахстан и Китай, обладающие всей необходимой современной инфраструктурой.
Контекст противостояния и позиция федераций
Несмотря на юридическое решение CAS, обязавшее международную федерацию вернуть российские мужские и женские сборные к официальным стартам сезона-2026/27, обстановка остается накаленной. В ответ на это спортивное руководство предлагает пересмотреть традиционную географию турниров и активнее привлекать независимые государства, способные гарантировать проведение состязаний высшего уровня без политического давления.