Инициатива ФХР: Казахстан и Китай заменят Европу на хоккейном ЧМ

Ротенберг предложил провести хоккейный ЧМ в Казахстане и Китае

Общество

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выступил с предложением задействовать азиатский регион для проведения мировых хоккейных первенств. Поводом для обсуждения стали жесткие позиции ряда европейских федераций (Швеции, Финляндии, Чехии и других стран), отказавшихся выходить на лед против российских команд вопреки предписанию Спортивного арбитражного суда. В качестве потенциальных принимающих сторон были названы Казахстан и Китай, обладающие всей необходимой современной инфраструктурой.

Контекст противостояния и позиция федераций

Несмотря на юридическое решение CAS, обязавшее международную федерацию вернуть российские мужские и женские сборные к официальным стартам сезона-2026/27, обстановка остается накаленной. В ответ на это спортивное руководство предлагает пересмотреть традиционную географию турниров и активнее привлекать независимые государства, способные гарантировать проведение состязаний высшего уровня без политического давления.

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