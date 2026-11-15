Срок оплаты перенесли: россиянам рассказали, когда нужно успеть заплатить за ЖКУ

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь россияне смогут до 16 ноября включительно. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил: с 1 марта в России действует закон, по которому срок оплаты ЖКУ сместился с 10-го на 15-е число месяца. Однако в этом году 15 ноября выпало на воскресенье — выходной день.

По словам Колунова, если крайний день установленного законом срока приходится на нерабочий день, дедлайн автоматически переносится на ближайший рабочий. Так что услуги ЖКХ за октябрь можно оплатить до 16 ноября включительно, то есть до понедельника.

Депутат объяснил и смысл самого закона: он призван поддержать пенсионеров и тех, кто получает зарплату 10-го, 12-го и 15-го числа каждого месяца. Оплачивать коммуналку после поступления средств на счет — куда удобнее, отметил парламентарий.