Рынок с пробегом: подержанное авто в РФ оценили в среднем в 1,2 млн рублей

ТАСС: средняя стоимость новой машины в РФ составила 3,4 млн рублей

Общество

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам сентября составила 3,4 млн рублей. В сравнении с предыдущим месяцем показатель продемонстрировал незначительную коррекцию, снизившись на 0,2%. В годовом сопоставлении зафиксирован символический рост цены на 1%, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные «Автостата».

Ситуация в сегменте автомобилей с пробегом

Средняя цена подержанных легковых машин в сентябре составила 1,2 млн рублей. За месяц данный показатель увеличился на 0,8%, однако в годовом выражении остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Специалисты подчеркивают, что динамика цен в обоих сегментах свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения без резких скачков стоимости.

Тенденции автомобильного рынка

Эксперты отмечают общую стабилизацию ценовых трендов в первичном и вторичном сегментах авторынка после пиковых показателей конца лета. Коррекция цен позволяет покупателям точнее планировать бюджет при выборе транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

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