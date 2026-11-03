Оценка аналитиков: БКС объяснил резкий скачок курсов евро и доллара

Центральный банк Российской Федерации существенно повысил официальные курсы основных иностранных валют на 4 ноября 2026 года. Официальный курс евро подскочил на 1,14 рубля и достиг 91,6 рубля против 90,46 рубля днем ранее. Курс американского доллара вырос на 70 копеек, поднявшись до отметки 81,67 рубля. Об этом сообщается в материале издания « Лента.ру ».

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов пояснил, что ослабление национальной валюты вызвано падением мировых ценна нефть, сжатием предложения валюты после окончания налогового периода и стабильным спросом со стороны импортеров. Дополнительное давление на рубль может оказать увеличение объемов закупки валюты Минфином.

В то же время эксперты рынка призывают не ждать обвала российской валюты до конца года. Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников отмечает, что высокая ключевая ставка Банка России продолжит поддерживать привлекательность рублевых депозитов. По прогнозу доцентаФинансового университета Михаила Хачатуряна, в четвертом квартале курс доллара сохранится в диапазоне 80–85 рублей.