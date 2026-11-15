«Белая женщина в городе»: с какими неожиданностями сталкиваются россияне в Африке

На фоне ограничений на поездки в европейском направлении россияне стали все активнее открывать для себя жаркий континент. Эксперты туротрасли отмечают рост спроса на необычные направления, где можно не просто отдохнуть на пляже, а увидеть диких животных в живой природе, познакомиться с аутентичной культурой и побывать в знаковых заповедниках. Об этом пишет Lenta.ru .

В конце октября на московском форуме «Россия — Африка» президент Владимир Путин предложил африканским авиакомпаниям запустить рейсы в РФ для стимуляции туризма. Пока же, по словам гендиректора компании MAYEL Travel Майи Котляр, о взрывном росте спроса говорить рано из-за сложной логистики и высоких цен. Но запросы уже меняются: вместо банального формата «все включено» россияне едут за яркими эмоциями — хотят пожить в сафари-лоджах и увидеть зверей в естественной среде.

Куда, на чем и за сколько лететь Прямые рейсы из России сейчас есть в шесть стран: Египет, Марокко, Тунис, Танзанию, Эфиопию и на Сейшелы. При этом гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова напоминает, что прямой перелет не равен автоматическому безвизу — где-то понадобится электронное разрешение или виза по прилете.

Ориентировочная стоимость тура на 7–10 ночей из Москвы (по данным Кодяковой):

Пляжный отдых (Египет, Тунис) — ₽80–180 тыс.

Гастрономия и колорит (Марокко) — ₽130–250 тыс.

Океан и релакс (Занзибар) — ₽180–350 тыс.

Сафари и экспедиции (Кения, Танзания, ЮАР) — ₽250–500 тыс.

Премиум-уровень (Сейшелы, Маврикий) — ₽250–650 тыс.

Чтобы отпуск не обернулся проблемами, эксперт советует выбирать проверенных туроператоров, пить только бутилированную воду, оформить страховку с покрытием медэвакуации и за пару недель до вылета уточнить у врача насчет прививок (от гепатита А, брюшного тифа, желтой лихорадки) и профилактики малярии.

Кения: эффект «диковинной обезьянки» и «Король Лев» Туристка Евгения, путешествовавшая в одиночку, столкнулась в столице Найроби с пугающим вниманием прохожих. Белая женщина в центре города — редкость, поэтому прогулка сопровождалась выкриками и присвистываниями, из-за чего девушка через два часа сбежала обратно в отель.

Зато на побережье в Момбасе и в нацпарках сервис оказался на высоте. В заповеднике Масаи-Мара россиянка почувствовала себя внутри мультфильма «Король Лев»: она видела спящих на деревьях леопардов, играющих львят и десятитысячное стадо антилоп гну, перебегавшее дорогу 20 минут. Соло-туристкам Евгения не советует ездить между городами самостоятельно, а также рекомендует всегда возить с собой запас воды и репеллентов.

Танзания: просьбы привезти водку и врачи с человеческим лицом Москвичка Дарья колесила с компанией по Занзибару на арендованном авто без гида. По ее словам, навигаторы там безбожно врут и пару раз заводили их в глухие джунгли с полчищами мух. С нормальной едой в глубинке тоже туго: в придорожных кафе подавали в основном картошку фри с яйцами или рис с бобами, который приходилось есть руками. А местные жители, узнав о происхождении гостей, постоянно спрашивали, почему те без водки, и настойчиво ее выпрашивали.

Зато туристов поразила местная медицина. Когда у Дарьи поднялась температура и появилось подозрение на малярию, ее положили в больницу по страховке. Врач буквально за руку водил девушку по кабинетам, а после выписки еще полгода писал в мессенджере, интересуясь самочувствием.

ЮАР: калифорнийский вайб и домик за ₽120 тыс. Для путешественницы Анастасии ЮАР стала 26-й страной и главным открытием. В Кейптауне ее покорили тусовочная набережная Виктории и Альфреда, пляжи с пингвинами и остров с морскими котиками. К европейцам здесь относятся абсолютно спокойно, а в городе живет большое русскоязычное комьюнити — по словам переехавших соотечественников, снять домик с садиком можно примерно за ₽120 тыс. в месяц.

Из природных локаций туристка выделила сафари в парке Крюгера, красные каньоны провинции Мпумаланга и ветреный мыс Доброй Надежды, который назвала настоящим местом силы.

Короткие лайфхаки от туристов перед поездкой в Африку: