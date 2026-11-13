Тяжелые самосвалы на улицах: Ярославлю срочно требуются машины грузоподъемностью 40 тонн
«76.ru»: власти Ярославля готовы потратить ₽100 млн на аренду самосвалов
Администрация Ярославля разместила на портале «Госзакупки» масштабный проект контракта на аренду дополнительной спецтехники для зимней уборки города. Максимальная стоимость услуг составляет 99 999 999 рублей 99 копеек. Подрядчику предстоит оказывать услуги с момента заключения контракта по 30 апреля 2027 года. Обязательным условием является предоставление машин вместе с экипажем, готовым работать в круглосуточном режиме — в ночное время, а также в выходные и праздничные дни с учетом ненормированного графика заказчика.
Согласно закупочной документации, город остро нуждается в внушительном парке уборочной и транспортной техники. В список необходимых машин входят:
- Самосвалы (всего 65 единиц):
- 10 машин грузоподъемностью от 15 тонн;
- 15 машин грузоподъемностью от 20 тонн;
- 15 машин грузоподъемностью от 25 тонн;
- 15 машин грузоподъемностью от 30 тонн;
- 10 тяжелых самосвалов с минимальной грузоподъемностью 40 тонн.
- Погрузочная и дорожная техника: 25 фронтальных погрузчиков и 4 автогрейдера.
- Тракторная техника: 10 щеточных тракторов мощностью от 36 л. с. и 20 более мощных машин (от 81 л. с.).
График торгов и контекст региональных закупок
Прием заявок от потенциальных подрядчиков и транспортных компаний продлится до 24 ноября, а сам электронный аукцион по выбору исполнителя состоится 26 ноября.
Стоит отметить, что вопросы зимнего содержания улично-дорожной сети находятся на особом контроле властей: так, в зимний сезон 2024/2025 годов региональным структурам удалось сэкономить на уборке около 100 миллионов рублей, которые впоследствии были перенаправлены на срочный ямочный ремонт дорог Ярославля.