В подмосковном ГУФСИН подвели итоги конкурса православной живописи осужденных «Явление»

В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги конкурса православной живописи осужденных «Явление». Его предварительный этап прошел в учреждениях ведомства в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».

Участники подготовили работы на тему: «Вера в жизни осужденного». В подмосковное ГУФСИН поступило 17 творческих работ, конкурсная комиссия оценивала их композиционное решение, технику написания и смысловое значение. Методическую помощь осужденным в написании картин оказывали священнослужители, закрепленные за подразделениями.

Лучшей работой признали «Благословение», которую подготовила осужденная, отбывающая наказание в исправительной колонии № 1 (п. Новое Гришино, Дмитровский г.о.). Ее направили для участия в финале конкурса, который пройдет в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.

«Через изобразительное искусство, через творчество осужденные могут передать то, что порой сложно высказать словами: душевные переживания от несвободы и разлуки с близкими, покаяние, надежду и стремление к Богу», - отметил помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими, священник Михаил Куземка.

Мероприятие организовали Синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному служению и ФСИН России, его проводят с целью исправления осужденных путем их духовно-нравственного просвещения, воспитания у них веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам и взглядам людей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.