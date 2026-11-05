«Отправь двуногого товарища»: ветерана СВО без ноги не пустили на ярмарку вакансий

В Новосибирске боец СВО без ноги не смог пройти на ярмарку вакансий для ветеранов из-за отсутствия пандуса на второй этаж в Доме культуры на улице Ленина. Об этом сообщает «Лента.ру».

33-летний россиянин прибыл на мероприятие на инвалидной коляске. Он не обнаружил подъемников ни на пороге здания, ни внутри. Директор областного кадрового центра Владимир Ивашкевич предложил носить всех мужчин в инвалидных креслах на руках, но они отказались. Позже Ивашкевич заявил участнику СВО, что тот мог бы отправить на ярмарку вместо себя «двуногого товарища».

Из-за скандальной ситуации в ДК привезли специальное кресло-подъемник, которое шагает по ступеням. Однако военные с инвалидностью признались: приспособление постоянно дергается и причиняет еще большие увечья. Участник СВО попросил наказать организаторов за наплевательское отношение к военнослужащим.

Ранее стало известно, что похороненный боец вернулся из плена спустя три с половиной года.