«Отправь двуногого товарища»: ветерана СВО без ноги не пустили на ярмарку вакансий

В Новосибирске боец СВО без ноги не смог пройти на ярмарку вакансий

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сергей Шешин]

В Новосибирске боец СВО без ноги не смог пройти на ярмарку вакансий для ветеранов из-за отсутствия пандуса на второй этаж в Доме культуры на улице Ленина. Об этом сообщает «Лента.ру».

33-летний россиянин прибыл на мероприятие на инвалидной коляске. Он не обнаружил подъемников ни на пороге здания, ни внутри. Директор областного кадрового центра Владимир Ивашкевич предложил носить всех мужчин в инвалидных креслах на руках, но они отказались. Позже Ивашкевич заявил участнику СВО, что тот мог бы отправить на ярмарку вместо себя «двуногого товарища».

Из-за скандальной ситуации в ДК привезли специальное кресло-подъемник, которое шагает по ступеням. Однако военные с инвалидностью признались: приспособление постоянно дергается и причиняет еще большие увечья. Участник СВО попросил наказать организаторов за наплевательское отношение к военнослужащим.

Ранее стало известно, что похороненный боец вернулся из плена спустя три с половиной года.

Актуально

Читайте также

Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

АТОР назвала лучшие направления и цены для зимнего побега в Африку

АТОР назвала лучшие направления и цены для зимнего побега в Африку

Смазать болты — ошибка: водители совершают фатальную ошибку при замене шин

Смазать болты — ошибка: водители совершают фатальную ошибку при замене шин

Первой выпала «Звезда»: как привлечь любовь и мир в семью — расклад таролога на 4 ноября

Первой выпала «Звезда»: как привлечь любовь и мир в семью — расклад таролога на 4 ноября

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

В «Единой России» хотят добиться решения проблемы со списанием долгов участников СВО

В «Единой России» хотят добиться решения проблемы со списанием долгов участников СВО

Литургию проведет архиепископ: в храме Котельников состоится праздничное богослужение

Литургию проведет архиепископ: в храме Котельников состоится праздничное богослужение

Конец эпохи скинни: стилисты назвали главный тренд джинсов для мужчин

Конец эпохи скинни: стилисты назвали главный тренд джинсов для мужчин

Коктейль с чистящим средством: посетители ресторана получили ожоги

«Своих не бросаем»: 94-летняя волонтер из Долгопрудного получила президентскую награду

«Своих не бросаем»: 94-летняя волонтер из Долгопрудного получила президентскую награду

Грызуны идут в дом: эксперт рассказал, как закрыть дачу от мышей на зиму

Грызуны идут в дом: эксперт рассказал, как закрыть дачу от мышей на зиму

Сотни сердец, открытых добру: Зарайск отметил День волонтеров

Сотни сердец, открытых добру: Зарайск отметил День волонтеров

Добавьте mosregtoday.ru в избранное