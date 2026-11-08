Туристы запустили новый опасный тренд с наушниками в Риме

В Риме набирает популярность новый скандальный тренд: туристы массово привязывают тысячи дешевых одноразовых наушников к ограде с видом на Римский форум. Об этом сообщает «Турпром» .

Исторический центр Вечного города столкнулся с необычной экологической проблемой, пришедшей на смену традиции вешать «замки любви». После того как в соцсетях завирусились ролики с Виа деи Фори Империали, забор напротив касс Римского форума оказался усыпан тысячами переплетенных проводов. Источником этого мусора стали гарнитуры, которые экскурсоводы раздают туристам для прослушивания аудиогидов. По окончании прогулок путешественники вместо утилизации стали по примеру других привязывать шнуры к исторической решетке.

Городская служба по утилизации отходов Ama уже провела экстренную зачистку локации, срезав весь скопившийся пластик. Экологи бьют тревогу: в отличие от тяжелых металлов, дешевые наушники содержат токсичный пластик, микросхемы и медь. Под воздействием солнца они начинают разрушаться, нанося прямой вред объекту всемирного наследия.

Власти Рима взяли проблемный участок под усиленный патруль полиции и настоятельно потребовали от организаторов экскурсий самостоятельно собирать использованное оборудование у туристических групп. Весь собранный во время уборки объем электронных отходов отправлен на специализированные предприятия для сложной переработки.