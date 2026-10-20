«Сладкая ловушка». Врач Липовая объяснила, чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

Надпись «без сахара» нередко воспринимается покупателями как разрешение употреблять продукт без каких-либо ограничений. Однако вместо сахара в составе могут присутствовать подсластители, которые также способны воздействовать на желудочно-кишечный тракт, провоцируя диарею, вздутие, тяжесть в животе и другие симптомы. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая.

«Особенно часто реакцию со стороны кишечника вызывают сахарные спирты: сорбит, ксилит и мальтит. Они не полностью перевариваются, притягивают воду в кишечник и у чувствительных людей могут провоцировать вздутие, газообразование и диарею. Стевия и сукралоза у некоторых людей тоже могут вызывать вздутие, газообразование или дискомфорт в животе. Эритрит обычно переносится легче, однако он тоже подходит не всем: реакция зависит от индивидуальной чувствительности и количества продукта», — пояснила врач.

При этом, отметила эксперт, один напиток с маркировкой «зеро» не обязательно нанесет вред. Проблема возникает, когда подобные продукты становятся постоянной частью рациона и начинают восприниматься как полностью безопасная замена сладкому.

Врач рекомендует начинать не с поиска идеального подсластителя, а с сокращения скрытого сахара в соусах, готовых завтраках, йогуртах и напитках. Для утоления жажды лучше отдавать предпочтение обычной воде, заключила специалист.

Ранее диетолог Соломатина сообщила, что сахар и газировка вымывают кальций у детей.