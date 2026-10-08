Россиянин сорвался со скал в Турции: мужчина погиб во время полета на параплане

37-летний россиянин Александр Кишенет погиб во время полета на параплане в Турции. Мужчина сорвался со скал после прыжка с горы Бабадаг, сообщает CNN Türk.

Парапланерист упал на скалы

Инцидент произошел на курорте Олюдениз в провинции Мугла. Россиянин совершал одиночный полет с высоты около 1900 метров.

Вскоре после начала полета мужчина по неизвестной причине упал на скалы. На место происшествия прибыли жандармы и спасатели.

К моменту прибытия экстренных служб россиянин уже скончался.

Обстоятельства гибели расследуют

По факту произошедшего началось расследование. Причины падения парапланериста пока не установлены.