Встреча с медведем может закончиться нападением: эксперт дал совет

Бросание камней и палок в бурого медведя может спровоцировать животное на нападение, поэтому при встрече со зверем не следует пытаться его прогнать таким способом. Об этом рассказал государственный охотинспектор Архангельской области Евгений Волков, передает ТАСС.

Медведь может атаковать при ощущении угрозы

По словам специалиста, при встрече с медведем важно не провоцировать животное. Обычно зверь не стремится вступать в конфликт, однако способен атаковать, если почувствует угрозу.

Особую осторожность необходимо соблюдать рядом с медвежатами. При обнаружении детенышей не следует приближаться к ним, поскольку поблизости может находиться медведица, которая будет защищать потомство.

Прикармливание повышает риск встречи с человеком

Охотинспектор также предупредил об опасности прикармливания медведей. Еда может приучить животное к присутствию человека и в дальнейшем повысить вероятность опасных контактов.

Если ситуация при встрече со зверем кажется напряженной, эксперт советует не рисковать и избегать действий, которые могут спровоцировать медведя.

Перед спячкой медведи активнее ищут пищу

Ранее председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков предупредил о повышении активности медведей в ближайшие три-четыре недели.

Перед зимней спячкой животные усиленно ищут пищу и накапливают жир, поэтому вероятность их появления в местах, где они могут встретиться с людьми, возрастает.