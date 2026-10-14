В Германии начался первый судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков»

В Германии начался первый судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедшем в сентябре 2022 года. Высший земельный суд Гамбурга запланировал до конца января 24 заседания. Дополнительные слушания могут пройти в феврале, их расписание пока согласовывается. Об этом пишет ТАСС .

Рассмотрение дела по существу стало возможным после того, как суд допустил обвинение против Сергея К. и открыл производство. Судьи сочли, что собранных доказательств достаточно для подозрений в совершении военного преступления, нападении на гражданские объекты, организации взрыва и разрушении сооружений.

Генеральная прокуратура Германии утверждает, что Сергей К., которого немецкие СМИ называют руководителем диверсионной группы, вместе с сообщниками планировал подрыв газопроводов по поручению украинских государственных структур. По версии следствия, участники группы использовали поддельные документы, чтобы арендовать парусную яхту у немецкой компании, а затем доставили на ней взрывчатку к трубопроводам.

Сергея К. задержали в Италии в августе 2025 года, после чего его передали Германии. Еще один гражданин Украины, которого связывают с этим делом, недавно был задержан в Хорватии.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Повреждения получили три нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2», который на тот момент не был введен в эксплуатацию.

Российская Генпрокуратура инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявлял, что российские предложения о совместном расследовании подрывов остаются без ответа.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман будут вместе контролировать проход через Ормузский пролив.