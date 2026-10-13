С 80% до 17%: спикер Госдумы раскрыл шокирующие цифры по нефти и газу в бюджете

Больше не основа: Володин рассказал, за счет чего на самом деле живет экономика

Общество

На пленарном заседании Государственной думы 13 октября 2026 года спикер парламента Вячеслав Володин заявил об умеренной зависимости страны от сырьевого сектора. По его словам, нефтегазовые доходы окончательно перестали быть фундаментом российской экономики и доходной части бюджета. Если в начале 2000-х годов продажи углеводородов обеспечивали порядка 80% поступлений, то сейчас этот показатель снизился до 20 с небольшим процентов, а к 2027 году ожидается его сокращение до 17%. Об этом сообщает ПП.

Историческое снижение сырьевой зависимости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин акцентировал внимание на кардинальной трансформации структуры государственных доходов за последние два десятилетия. В начале 2000-х годов бюджетная система страны колоссально зависела от экспорта нефти и газа, которые генерировали до 80% всех финансовых поступлений.

Текущие показатели свидетельствуют о перестройке макроэкономической модели, при которой сырьевой фактор утратил статус ключевого драйвера наполнения казны.

Прогноз и целевые показатели до 2027 года

По приведенным спикером Госдумы данным, в 2026 году доля нефтегазового сектора в структуре доходов снизилась до уровня 20 с небольшим процентов. Это подтверждает смещение акцента в сторону ненефтегазовых отраслей, обрабатывающих производств и внутренних налоговых поступлений.

Согласно действующим бюджетным проектировкам, к 2027 году доля углеводородных доходов сократится до 17%, что, по мнению спикера, наглядно демонстрирует укрепление экономической суверенности страны.

Обсуждение на пленарном заседании Госдумы

Озвученные цифры стали частью дискуссии о формировании и устойчивости бюджетной политики РФ на ближайшую трехлетку в ходе пленарного заседания 13 октября. Володин подчеркнул, что динамика снижения доли нефтегазовых доходов говорит сама за себя и отражает структурные изменения в российском народном хозяйстве.

Парламентарии продолжат работу над законопроектами, направленными на поддержку ненефтегазового сектора, отечественной промышленности и высокотехнологичных производств.

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