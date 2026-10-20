«Слесарь или инженер?» Кого будут искать работодатели к 2030 году?

В ближайшие пять лет работодателям будут особенно нужны механики, ремонтники, электромонтажники и строители. Среди специалистов с высшим образованием сохранится потребность в инженерах, врачах и педагогах. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Она связывает такой спрос с развитием производства и изменением технологий: компаниям необходимы сотрудники, которые не только владеют профессией, но и умеют работать с новым оборудованием и осваивать меняющиеся требования.

«Работодателям придется конкурировать не только зарплатой, но и условиями труда, обучением и возможностями профессионального роста», — отметила Шульженко.

По ее словам, при выборе специальности стоит обратить внимание на направления, объединяющие практическую квалификацию и технологии, а высшее образование не является единственным путем — значительная часть кадрового спроса приходится на специалистов со средним профессиональным образованием. Прогноз Минтруда до 2030 года также относит к наиболее востребованным группам квалифицированных рабочих, включая слесарей-инструментальщиков и рабочих-отделочников, добавила эксперт.

Ожидаемый спрос не означает одинаковую зарплату для всех представителей профессии, предупредила эксперт. Уровень оплаты зависит от региона, квалификации, сложности задач и условий труда, пояснила Шульженко. Она не советует ориентироваться только на прогноз дефицита кадров. По ее мнению, важно оценить, подходит ли человеку сама работа и готов ли он развивать навыки. Технологические изменения поддерживают спрос на подготовленных специалистов, но одновременно требуют постоянного обучения, заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в девяти отраслях средние зарплаты превысили 500 тыс. рублей.