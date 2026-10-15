В октябре дачники Подмосковья переходят к посадке озимого чеснока, но спешить только из-за календаря не стоит. Важно, чтобы земля успела остыть, а до устойчивого промерзания почвы осталось достаточно времени для укоренения зубчиков. Как понять, что момент настал, и не потерять будущий урожай, REGIONS рассказал агроном Сергей Козлов.

Главный ориентир — температура почвы

Для Подмосковья привычный срок посадки озимого чеснока приходится на конец сентября и первую половину октября. Однако в теплую осень работы иногда продолжают и позже. По словам Козлова, ориентироваться нужно прежде всего на состояние земли и прогноз на ближайшие недели.

Агроном пояснил, что чесноку требуется примерно три-четыре недели, чтобы сформировать корни до наступления устойчивых морозов. Если посадить его слишком рано, в теплой почве он может начать активно расти. Если затянуть до промерзания земли, зубчики не успеют нормально укорениться.

Один из ориентиров — температура почвы около +5…+7 градусов. Если грунт уже прохладный, но еще рыхлый и пригодный для работы, а сильные морозы не ожидаются в ближайшие дни, посадку можно планировать. При этом разовый ночной заморозок сам по себе не означает, что срок уже упущен.

Как понять, что еще не поздно

Перед посадкой стоит проверить не только прогноз погоды, но и саму грядку. Земля не должна быть переувлажненной, а участок — находиться в низине, где скапливается вода. Для чеснока лучше выбрать солнечное место с рыхлой почвой.

«Я советую не ждать последнего подходящего дня. Если почва уже остыла и прогноз показывает постепенное похолодание, лучше подготовить грядку и посадить чеснок в ближайшее время. Но если впереди длительное потепление, торопиться тоже не нужно», — рассказал Козлов.

Для посадки выбирают крупные здоровые зубчики без повреждений и следов гнили. Их размещают донцем вниз, не вдавливая с силой в землю. Глубина зависит от структуры почвы, но обычно зубчики заглубляют примерно на 5–8 сантиметров.

Что сделать после посадки

После высадки грядку можно замульчировать сухими листьями, соломой или другим подходящим материалом. Это поможет сгладить перепады температуры, особенно если зима окажется малоснежной. Слишком толстый и сырой слой мульчи не нужен: важно, чтобы посадки не вымокали.

По словам эксперта, самая частая ошибка — считать, что чеснок нужно посадить строго до определенной даты. В разные годы осень складывается по-разному. Лучше ориентироваться на температуру почвы, сроки до устойчивых морозов и состояние участка, а не на календарь, заключил агроном.