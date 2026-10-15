Вустерширский фермер установил сразу два мировых рекорда с гигантской свеклой и подсолнухом

В Великобритании зафиксирован новый мировой рекорд в области гигантского овощеводства. Фермер Винсент Сьодин вырастил самую тяжелую свеклу в истории, масса которой превысила 26 килограммов. Фиксация и взвешивание рекордного корнеплода состоялись на национальном чемпионате CANNA UK в рамках осенней сельскохозяйственной выставки в Малверне (графство Вустершир). Предыдущий рекорд, продержавшийся более семи лет, был превышен сразу на 2 килограмма. Помимо этого, энтузиаст отметился еще одним высшим мировым достижением с гигантским подсолнухом. Об этом информирует официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Новый абсолютный рекорд в категории корнеплодов

Официальное взвешивание показало, что свекла, выращенная Винсентом Сьодином, имеет массу 26,02 килограмма.

Результат официально зарегистрировали судьи Книги рекордов Гиннесса 26 сентября во время проведения национального чемпионата по выращиванию гигантских овощей CANNA UK в графстве Вустершир.

Превышение прошлого достижения 2019 года

Предыдущее мировое достижение принадлежало соотечественнику Сьодина — Кевину Форти и его семье, которые в мае 2019 года в графстве Гвент вырастили свеклу массой 23,995 килограмма.

Новый результат улучшил прошлый рекордсменный показатель более чем на 2 килограмма, установив новую высокую планку для агрономов-любителей со всего мира.

Двойной триумф на чемпионате в Вустершире

Победа с гигантской свеклой стала не единственным успехом британского овощевода на прошедшем осеннем фестивале.