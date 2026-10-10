Котлета по-киевски исчезла из меню Госдумы: Лебедев раскритиковал новое название

Дизайнер Лебедев: абсолютная глупость менять название «котлета по-киевски» в ГД

Общество

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал решение изменить название котлеты по-киевски в столовой Госдумы. Теперь в меню блюдо указано как котлета со сливочным маслом. Свою позицию Лебедев высказал в новостном обзоре, опубликованном на платформе VK Видео.

Почему Лебедев выступил против нового названия

По мнению дизайнера, отказ от привычного наименования не имеет убедительного объяснения. Он считает такую замену нелогичной и полагает, что традиционное название блюда можно было сохранить.

Лебедев также обратил внимание на другие названия в Москве, связанные с Украиной. В качестве примеров он привел станцию метро «Киевская», гостиницу «Украина» и набережную Тараса Шевченко.

Дизайнер напомнил об исторических названиях

Лебедев не увидел противоречия в том, что в российской столице продолжают существовать объекты с такими названиями. Он также высказал собственную позицию об исторических связях Киева с Россией и связал ее с критикой переименования блюда.

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