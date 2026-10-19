Опухоли мозга и уха: главный онколог Минздрава раскрыл редкие формы рака

Онколог Каприн раскрыл три аномально редких видов рака у мужчин и женщин

Общество

Главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн раскрыл структуру заболеваемости злокачественными новообразованиями среди взрослого населения. В беседе с журналистами эксперт назван самые редкие локализации опухолей как у мужчин, так и у женщин. По словам специалиста, несмотря на редкую встречаемость, такие диагнозы вызывают наибольшие сложности в практике региональных врачей, которые могут столкнуться с ними лишь несколько раз за всю жизнь. Статистику и комментарии онколога приводит агентство РИА Новости.

Какие опухоли диагностируют реже всего

В статистической структуре онкологических заболеваний наименьшая доля приходится на следующие патологии:

  • Центральная нервная система: злокачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС.
  • ЛОР-органы: опухоли структур уха.
  • Эндокринная система: злокачественные поражения надпочечников.

Вызов для региональной медицины

Академик Каприн подчеркнул, что низкая частота встречаемости не умаляет важности этих заболеваний. Из-за редкого характера патологий врачам в региональных клиниках сложно накопить обширный личный опыт лечения таких пациентов, что делает каждый случай настоящим вызовом для онкологической службы.

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