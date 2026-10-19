Опухоли мозга и уха: главный онколог Минздрава раскрыл редкие формы рака
Онколог Каприн раскрыл три аномально редких видов рака у мужчин и женщин
Главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн раскрыл структуру заболеваемости злокачественными новообразованиями среди взрослого населения. В беседе с журналистами эксперт назван самые редкие локализации опухолей как у мужчин, так и у женщин. По словам специалиста, несмотря на редкую встречаемость, такие диагнозы вызывают наибольшие сложности в практике региональных врачей, которые могут столкнуться с ними лишь несколько раз за всю жизнь. Статистику и комментарии онколога приводит агентство РИА Новости.
Какие опухоли диагностируют реже всего
В статистической структуре онкологических заболеваний наименьшая доля приходится на следующие патологии:
- Центральная нервная система: злокачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС.
- ЛОР-органы: опухоли структур уха.
- Эндокринная система: злокачественные поражения надпочечников.
Вызов для региональной медицины
Академик Каприн подчеркнул, что низкая частота встречаемости не умаляет важности этих заболеваний. Из-за редкого характера патологий врачам в региональных клиниках сложно накопить обширный личный опыт лечения таких пациентов, что делает каждый случай настоящим вызовом для онкологической службы.