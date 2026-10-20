В девяти отраслях средние зарплаты превысили 500 тыс. рублей

По данным статистики, которые проанализировало РИА Новости , в январе–июле 2026 года средние зарплаты выше 500 тысяч рублей в месяц отмечены в девяти секторах экономики. Наибольший уровень доходов зафиксирован в сфере морского пастбищного рыбоводства.

Такое рыбоводство заключается в добыче рыбы, выращенной в морской среде из мальков, полученных в искусственных условиях. Работники соответствующих организаций (за исключением субъектов малого предпринимательства) в среднем за месяц получали 1,27 млн рублей.

Управляющие пенсионными фондами за январь–июль зарабатывали в среднем 753 тыс. рублей, управляющие ценными бумагами — 662 тыс. рублей.

Доходы специалистов по перестрахованию за первые семь месяцев 2026 года в среднем составили 553 тыс. рублей, управляющих инвестиционными фондами — 539 тыс. рублей. Работники холдинговых компаний получали 536 тыс. рублей, операторы лотерей — 533 тыс. рублей.

Кроме того, более 500 тыс. рублей зарабатывали управляющие фондами (531 тыс. рублей) и сотрудники сферы страхования рисков (501 тыс. рублей).

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и учитывает премии, а также доходы всех сотрудников, включая получающих сверхвысокие зарплаты.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье вырос спрос на швей, можно получать до ₽140 тыс.