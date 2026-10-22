«Снять шапку, а не голову»: священник Смирнов объяснил, кому лучше не заходить в храм

Священник Смирнов: нарушающим порядок в храме лучше туда не приходить

Общество

Священник Димитрий Смирнов назвал категории людей, которым лучше воздержаться от посещения храма. Об этом пишет ИА «Кулик». По словам батюшки, некоторые прихожане ведут себя в церкви так, что лучше бы вовсе не приходили: им удается нарушить все возможное, а такое поведение в храме недопустимо и кощунственно.

Среди примеров Смирнов привел разговоры друг с другом, которые мешают молиться остальным, и даже драки из-за места. Еще одна ситуация — когда прихожанин поет наполовину тона ниже церковного хора и этим мешает людям сосредоточиться на молитве. Многие женщины, по словам священника, встают впереди с маленьким ребенком, который громко плачет, но мамы не пытаются успокоить чадо. Смирнов подчеркнул, что все нужно продумывать заранее, чтобы не мешать другим молиться.

«В храме нужно молиться, а не заниматься воспитанием детей. Детьми нужно заниматься у себя дома. При входе в храм надо снять шапку, а не голову», — говорит Димитрий Смирнов.

Читайте также

«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

Не чесноком единым: какие овощи и зелень сажают под зиму в Подмосковье

Не чесноком единым: какие овощи и зелень сажают под зиму в Подмосковье

Вирусные повестки: мошенники шлют россиянам зараженные файлы от имени следователей

Вирусные повестки: мошенники шлют россиянам зараженные файлы от имени следователей

«Пенсии вырастут, но не у всех». Индексация-2027: кто получит прибавку в 2 466 рублей?

«Пенсии вырастут, но не у всех». Индексация-2027: кто получит прибавку в 2 466 рублей?

Рядом с нулем: насколько сильно похолодает в Подмосковье в ближайшие часы

Роспотребнадзор напомнил грибникам главное правило

Роспотребнадзор напомнил грибникам главное правило

Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

В МГУ назвали сроки проявления первых симптомов оспы обезьян

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Пробки, парковки и закрытые дворы: в Подмосковье сменился фаворит доставки

Пробки, парковки и закрытые дворы: в Подмосковье сменился фаворит доставки

Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО

Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО

Добавьте mosregtoday.ru в избранное