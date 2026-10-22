«Снять шапку, а не голову»: священник Смирнов объяснил, кому лучше не заходить в храм

Священник Димитрий Смирнов назвал категории людей, которым лучше воздержаться от посещения храма. Об этом пишет ИА « Кулик ». По словам батюшки, некоторые прихожане ведут себя в церкви так, что лучше бы вовсе не приходили: им удается нарушить все возможное, а такое поведение в храме недопустимо и кощунственно.

Среди примеров Смирнов привел разговоры друг с другом, которые мешают молиться остальным, и даже драки из-за места. Еще одна ситуация — когда прихожанин поет наполовину тона ниже церковного хора и этим мешает людям сосредоточиться на молитве. Многие женщины, по словам священника, встают впереди с маленьким ребенком, который громко плачет, но мамы не пытаются успокоить чадо. Смирнов подчеркнул, что все нужно продумывать заранее, чтобы не мешать другим молиться.