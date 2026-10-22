Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО

Гендиректор кузбасской шахты с долгами ₽807 млн по зарплатам избежал СИЗО

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Генерального директора шахты «Северный Кузбасс» Станислава Лупия поместили под домашний арест. Такое решение 22 октября принял Центральный районный суд Кемерова, удовлетворив ходатайство следователя, пишет VSE42.RU.

Скандал вокруг шахты «Северный Кузбасс» набирает обороты: ее гендиректор Станислав Лупий сменил подписку о невыезде на домашний арест. Мера пресечения установлена до 20 декабря 2026 года, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Постановление на момент публикации еще не вступило в законную силу.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2026 года руководитель не рассчитался с 1408 работниками, хотя финансовая возможность у компании имелась. Задолженность превысила ₽807 млн. Кроме того, Лупию вменяют завышенное премирование сотрудников на сумму более ₽400 млн — по мнению следствия, это было злоупотребление полномочиями. Еще один эпизод касается сокрытия средств на сумму свыше ₽2 млрд, за счет которых должны были взыскиваться налоги и другие обязательные платежи.

Ранее сообщалось, что гендиректор находился под подпиской о невыезде. Теперь суд ужесточил меру пресечения — до завершения расследования он будет оставаться дома.

Актуально

Читайте также

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Сирены над ЗАТО Восход: в закрытом городке протестировали систему экстренного оповещения

Сирены над ЗАТО Восход: в закрытом городке протестировали систему экстренного оповещения

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

Владелец пельменной в Париже пожаловался на украинцев, занижающих рейтинг ресторана из-за борща

Владелец пельменной в Париже пожаловался на украинцев, занижающих рейтинг ресторана из-за борща

Ожирение у питомца: ветеринар рассказала, чем опасно и как бороться

Ожирение у питомца: ветеринар рассказала, чем опасно и как бороться

Гжель заиграла в смартфоне: фарфоровый завод запустил игру с призами

Гжель заиграла в смартфоне: фарфоровый завод запустил игру с призами

Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

В российском регионе запретили продавать бензин школьникам под угрозой штрафов

В российском регионе запретили продавать бензин школьникам под угрозой штрафов

Психолог назвала тревожный признак в начале отношений

Психолог назвала тревожный признак в начале отношений

Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

Арбитражный суд Подмосковья привлек к ответственности предпринимателя за незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Подмосковья привлек к ответственности предпринимателя за незаконную продажу алкоголя

«Фантастическое существо-звезда»: жительница Лыткарина нашла в лесу необычный гриб

«Фантастическое существо-звезда»: жительница Лыткарина нашла в лесу необычный гриб

Добавьте mosregtoday.ru в избранное