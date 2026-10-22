Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО
Гендиректор кузбасской шахты с долгами ₽807 млн по зарплатам избежал СИЗО
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]
Генерального директора шахты «Северный Кузбасс» Станислава Лупия поместили под домашний арест. Такое решение 22 октября принял Центральный районный суд Кемерова, удовлетворив ходатайство следователя, пишет VSE42.RU.
Скандал вокруг шахты «Северный Кузбасс» набирает обороты: ее гендиректор Станислав Лупий сменил подписку о невыезде на домашний арест. Мера пресечения установлена до 20 декабря 2026 года, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Постановление на момент публикации еще не вступило в законную силу.
По данным следствия, с февраля по сентябрь 2026 года руководитель не рассчитался с 1408 работниками, хотя финансовая возможность у компании имелась. Задолженность превысила ₽807 млн. Кроме того, Лупию вменяют завышенное премирование сотрудников на сумму более ₽400 млн — по мнению следствия, это было злоупотребление полномочиями. Еще один эпизод касается сокрытия средств на сумму свыше ₽2 млрд, за счет которых должны были взыскиваться налоги и другие обязательные платежи.
Ранее сообщалось, что гендиректор находился под подпиской о невыезде. Теперь суд ужесточил меру пресечения — до завершения расследования он будет оставаться дома.