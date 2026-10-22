Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО

Скандал вокруг шахты «Северный Кузбасс» набирает обороты: ее гендиректор Станислав Лупий сменил подписку о невыезде на домашний арест. Мера пресечения установлена до 20 декабря 2026 года, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Постановление на момент публикации еще не вступило в законную силу.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2026 года руководитель не рассчитался с 1408 работниками, хотя финансовая возможность у компании имелась. Задолженность превысила ₽807 млн. Кроме того, Лупию вменяют завышенное премирование сотрудников на сумму более ₽400 млн — по мнению следствия, это было злоупотребление полномочиями. Еще один эпизод касается сокрытия средств на сумму свыше ₽2 млрд, за счет которых должны были взыскиваться налоги и другие обязательные платежи.

Ранее сообщалось, что гендиректор находился под подпиской о невыезде. Теперь суд ужесточил меру пресечения — до завершения расследования он будет оставаться дома.